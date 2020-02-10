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وزير التضامن تزف بشرى سارة حول نفقة المرأة المعيلة (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:39 م
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الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أخر إفادة لمجلس الدولة تتحدث عن عدم استحقاق أصحاب المعاشات العلاوات الخمس، مشيرة إلى أن مجلس الدولة إذا غير قراره، فسيتم إعداد قانون لصرف هذه العلاوات في وقت قصير.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يوصي بأصحاب المعاشات، ولن تتأخر وزارة التضامن عن الاهتمام بأصحاب المعاشات وفقًا للمواد المتاحة.

وأضافت أن الوزارة تدرس زيادة نفقة المرأة المعيلة والمطلقات من خلالبنك ناصر خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "بشاير خير إن شاء الله الفترة المقبلة".
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن السيسي الدكتورة نيفين القباج التضامن

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