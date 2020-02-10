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الولايات المتحدة توجه الاتهام إلى 4 عسكريين صينيين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:18 م
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وزير العدل الأمريكي وليام بار
وزير العدل الأمريكي وليام بار
وكالات
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أعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لأربعة عسكريين صينيين، في واقعة اختراق بيانات شركة "أكيوفاكس" للتقارير الائتمانية، الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي، موضحاً أنه "كان ذلك أحد أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ"، في إشارة إلى واقعة السرقة، التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017.

وقال وزير العدل الأمريكي: إن "لائحة الاتهام تشمل 4 أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني"، مفيداً بأن الاختراق حدث في عام 2017، وهو أحد أكبر انتهاكات للبيانات في التاريخ.

وذكر: أن "المتسللين الصينيين حصلوا على أسماء وأرقام ضمان اجتماعي لا تقل عن 150 مليون أمريكي، ورخص قيادة تتعلق بما لا يقل عن 10 ملايين أمريكي"، مضيفاً "تسبب هذا الخرق في أضرار مالية كبيرة لشركة "أكيوفاكس"، لكنه غزا خصوصية العديد من الأمريكيين".

هذا وأصدرت وزارة العدل الأمريكية، بيانًا، قالت فيه: إن "هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، اتهمت وو تشي يونغ، ووانغ تشيان، وشو كه، وليو لي، بتهمة اختراق نظام حاسوب "أكيوفاكس" وسرقة البيانات والمعلومات".

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن المتسللين ضللوا موقعهم الحقيقي، عبر 34 خادما تقريبا في 20 دولة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيانها اليوم، إنه حتى الآن ليس لديها معلومات، عما إذا كانت المعلومات المسروقة قد أسيء استخدامها بأي شكل من الأشكال.

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الكلمات المفتاحية

عسكريين صينيين الولايات المتحدة الصين

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