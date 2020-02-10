برشلونة يواجه خطر اللعب بدون دفاع أمام ليفانتي









ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة تلقي ضربة موجعة اليوم الاثنين بعد غياب جيرارد بيكيه عن تدريبات الفريق بالإضافة إلي المدافع صامويل اوميتي الذي تعرض لإصابة في المباراة السابقة أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وقالت الصحيفة :" يوجد خطر في برشلونة حيث أن قلوب الدفاع المتاحين بيكيه واومتيتي لم يتدربا بشكل طبيعي هذا اليوم مع المجموعة استعدادا للمباراة المقبلة أمام نظيره نادي ليفانتي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وذالك ‏مع إيقاف لينجليت لايوجد قلب دفاع جاهز في برشلونة لمباراة خيتافي المقبلة".





يذكر أن برشلونة قد قرر فوزا صعبا خارج أرضه أمام نظيره نادي ريال بيتيس مساء الأحد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد بينتو فيامارين الدولي بمدينة أشبيلية.





ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي خيتافي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.



