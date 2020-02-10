محمد كشك: "النبطشية" يتصدرون المشهد الفني (فيديو)



وأضاف محمد كشك، أن "النبطشية" أو فرق المهرجانات هم متصدري المشهد الفني، مطالبا بالعودة إلى أخلاقنا قبل أن تنهار.



وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب الفجر، إلى أن الشعب العربي له مبادىء، وقيم، وعادات، وتقاليد راسخة يجب الدفاع عنها، ونضرب الخارجين عنها بيد من حديد، معقبا: "هل الكليبات المنتشرة بين شبابنا تأتي بما فيه خير لهم، ولا بتوديهم في داهية".