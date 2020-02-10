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محمد كشك: "النبطشية" يتصدرون المشهد الفني (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:26 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تساءل محمد كشك، هل استطاع الفيديو كليب أن يحقق الهدف المرجو منه في السمو بأخلاقيات الشعوب، وهل تمكن أن يحقق إنجاز أو نمو اقتصادي في الدول، أو استطاع أن يروض أحلام الشباب والفتيات؟.

وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب الفجر، إلى أن الشعب العربي له مبادىء، وقيم، وعادات، وتقاليد راسخة يجب الدفاع عنها، ونضرب الخارجين عنها بيد من حديد، معقبا: "هل الكليبات المنتشرة بين شبابنا تأتي بما فيه خير لهم، ولا بتوديهم في داهية".

وأضاف محمد كشك، أن "النبطشية" أو فرق المهرجانات هم متصدري المشهد الفني، مطالبا بالعودة إلى أخلاقنا قبل أن تنهار.
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الكلمات المفتاحية

محمد كشك النبطشية المهرجانات

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