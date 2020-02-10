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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:20 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 10/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بريطانيا تصدر قانون جديد يسمح باعتقال المشتبه إصابتهم بـ"كورونا"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أصدرت حكومة المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الإثنين، قانوناً جديداً يمنح الشرطة حق اعتقال المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" القاتل، ووضعهم قيد الحجر الصحي وتقييدهم بالأصفاد.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || فرنسا تدين محاولة إيران بشأن إطلاق قمر اصطناعي
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلنت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، أنها أدانت محاولة إيران بشأن إطلاق قمر اصطناعي عبر قاذف فضائي، معتبرةً أن هذه العملية تتطلب تقنيات تُستخدم في تصنيع الصواريخ البالستية، وهو أمر يتعارض مع تعهدات طهران الدولية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى له بسبب "كورونا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
سجل التضخم في الصين أعلى مستوى له منذ أكثر من ثماني سنوات في الشهر الماضي؛ حيث أدى فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وتوقف النشاط التجاري في أجزاء من البلاد.

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كورونا فيروس كورونا فرنسا القمر الاصطناعي إطلاق قمر اصطناعي

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