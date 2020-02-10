Advertisements
Advertisements
Advertisements

مديرية الشباب بالجيزة: 5 لجان بمركز القصبجي لاستقبال الانتخابات التكميلية غدًا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:23 م
Advertisements
الدكتور أحمد عبدالوكيل
الدكتور أحمد عبدالوكيل
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تفقد الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب بالجيزة، مركز شباب القصبجي للوقوف على التحضيرات الخاصة بالانتخابات التكيملية، المقررة غدا الثلاثاء، على مقعد مجلس النواب بدائرة الجيزة.

وقال "الوكيل" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن المركز يتضمن 5 لجان فرعية، منوهًا إلى جاهزية المركز لاستقبال الناخبين غدًا، في الانتخابات البرلمانية التكيملية، وذلك لشغل مقعد الدائرة الأولي بمحافظة الجيزة.

وتابع مدير مديرية الشباب والرياضة: تعتبر هذه الزيارة الثانية للمركز اليوم، للإطلاع على التحضيرات النهائية للانتخابات، مؤكدًا أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز شباب القصبجي مديرية الشباب مجلس النواب الجيزة

أخبار تهمك

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

منذ أقل من ساعتين

السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ أقل من ساعتين

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش KORA ONLINE بث مباشر يلا شوت الاهلي ضد طلائع الجيش kora star

منذ أقل من ساعتين

watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

منذ ساعتين

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

لجان زفتى تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية (صور)

غدا.. انتخابات الإعادة بين نصير ويحيى في زفتى بالغربية (صور)

توافد الصيادلة بفرعية الجيزة للتصويت على منصب النقيب ونصف الأعضاء (صور)

المستشار عبدالناصر خطاب رئيسا لنادي 6 أكتوبر

3 مرشحين حتى الأن بالانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة الجيزة (أسماء)

بحضور وزير الرياضة ومحافظ الجيزة.. "أبوالنمرس" يفوز بدوري مراكز الشباب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:17 م

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

07:43 م

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

07:40 م

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

07:22 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status