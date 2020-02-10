مديرية الشباب بالجيزة: 5 لجان بمركز القصبجي لاستقبال الانتخابات التكميلية غدًا

تفقد الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب بالجيزة، مركز شباب القصبجي للوقوف على التحضيرات الخاصة بالانتخابات التكيملية، المقررة غدا الثلاثاء، على مقعد مجلس النواب بدائرة الجيزة.



وقال "الوكيل" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن المركز يتضمن 5 لجان فرعية، منوهًا إلى جاهزية المركز لاستقبال الناخبين غدًا، في الانتخابات البرلمانية التكيملية، وذلك لشغل مقعد الدائرة الأولي بمحافظة الجيزة.



وتابع مدير مديرية الشباب والرياضة: تعتبر هذه الزيارة الثانية للمركز اليوم، للإطلاع على التحضيرات النهائية للانتخابات، مؤكدًا أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة.

