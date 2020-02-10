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نوير يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:19 م
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نوير
نوير
حسام مجدي
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كشف الألماني مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ عن صدمة قوية بشأن مستقبله مع الفريق الفترة القادمة.

رحيل مانويل نوير عن بايرن ميونخ
وأشارت العديد من التقارير الصحفية الألمانية إلى احتمالية رحيل نوير عن صفوف نادي بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري.

تصريحات نوير عن مستقبله مع بايرن ميونخ
وقال مانويل نوير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "خطتي هي مواصلة اللعب لصالح بايرن ميونيخ، وفي الصيف سينضم ألكسندر نوبل ألينا وبعد ذلك سيستمر، وبالنسبة لي سأستمر حتى عام 2021".

وتابع نوير: "تجديد عقدي مع الفريق؟ في الوقت الحالي لا يوجد أي تحركات من النادي، لا يوجد شيء الآن يمكنني الإعلان عنه ولكن لديّ وقت كافٍ للتحدث مع إدارة النادي".

نهاية عقد مانويل نوير مع بايرن ميونخ
وينتهي عقد مانويل نوير مع نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي في نهاية عام 2021 القادم.

ترتيب نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني الممتاز
ويحتل نادي بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق البافاري حتى الآن في بطولة الدوري.
 
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