Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤتمر "وعظ الوادي الجديد" يناقش آليات تطوير العمل الدعوي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:19 م
Advertisements
المؤتمر
المؤتمر
محمود الجلاد
Advertisements
عقدت منطقة وعظ الوادي الجديد مؤتمرها النصف السنوى بعنوان "دور منطقة وعظ الوادي الجديد في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف د.نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

شارك في المؤتمر د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وم. أزهار سعد مساعد اللواء أ. ح. محمد سالمان محافظ الوادي الجديد، والشيخ السيد محمد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف، والقس تواضروس زغلول كاهن كنسية السيدة العذراء والشيخ أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية الأزهرية ود.عمر عبدالكريم مدير عام وعظ الوادي الجديد، السيدة نادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة.

وأكد د. سعيد عامر أن المؤتمر ناقش مجموعة من المحاور المهمة حول التعاون المشترك بين منطقة الوعظ بالمحافظة وبين مؤسسات الدولة المختلفة بحضور وكلاء الوزارات لتيسير وتفعيل عمل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور في المحافظة بما ينعكس إيجابا على الحفاظ على الوعي المجتمعي واستعادة القيم المهجورة في حياة الناس.

وأضاف عامر أن المؤتمر تناول التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته والحفاظ عليه وحمايته من المتربصين سواء من الداخل أم الخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر الوادي الجديد السيدة العذراء البحوث الإسلامية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

منذ ساعة و نصف

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 12 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ أقل من ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش KORA ONLINE بث مباشر يلا شوت الاهلي ضد طلائع الجيش kora star

منذ أقل من ساعتين

watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

منذ ساعتين

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ ساعتين و 40 دقيقة

السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ ساعتين و 25 دقيقة

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ ساعتين

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

فروع خريجي الازهر بالمحافظات تشارك في الحملة القومية لترشيد المياه

مدير عام منطقة الوعظ بالبحر الأحمر: قافلة توعوية تجوب المحافظة لتوضيح مفاهيم الدين الصحيح (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يفاجئ منطقة وعظ الشرقية

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة موسعة بعنوان "التعليم يبني الأشخاص وترتقي به الأوطان"

"البحوث الإسلامية" يوجه 6 قوافل توعوية إلى محافظات

"البحوث الإسلامية": لقاء موسع يجمع بين مديري الوعظ والإدارات المركزية بمحافظة أسيوط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:17 م

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

07:43 م

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

07:40 م

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

07:22 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status