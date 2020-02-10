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لطيفة تشارك جمهورها بصور جديدة من كواليس تسجيل أوبريت "صناع الأمل"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:19 م
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لطيفة
لطيفة
رباب مصطفى
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نشرت الفنانة التونسية لطيفة، مجموعة صور جديدة لها برفقة الفنان"ريدوان" أثناء تسجيل الأوبريت "صناع الأمل" حيث علقت قائلا:"سعدت بمشاركتي اوبريت #صناع_الامل مع الفنان العالمي @redone وبمشاركة اصداقئي الفنانين الكبار.. انتظروا الاوبريت قريبا.

قد طرحت الفنانة لطيفة التونسية، أغنية "قلاب"، و"في الأحلام" عبر قناتها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن أغنية "قلاب"، من كلمات وألحان إسلام صبري، والكليب من إخراج عادل جمال

يشار أن الألبوم يضم ١٤ أغنية تعاونت بهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معهم لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع كلا من أيمن بهجت قمر، ليد سعد، مدين،مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور
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