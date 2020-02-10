ملحن "حاجة مستخبية": حسن شاكوش سرق لحن "بنت الجيران" مني

قال محمد مدين، ملحن أغنية "حاجة مستخبية" لمحمد حماقي، إن ألحان أغنية "بنت الجيران" للمطرب الشعبي حسن شاكوش هي نفس ألحان أغنية حاجة "مستخبية"، لافتًا إلى أنه عندما علم بهذا الأمر استاء للغاية



وتابع"مدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن سبب استيائه هو تحويل الأغنية لمهرجانات، وعدم توجيه له الشكر، معقبًا: "أنا انزعجت من غير ما أعمل أي مشاكل في الأول".



ولفت إلى أن نجاح أغنية "بنت الجيران"، سببه نجاح "حاجة مستخبية"، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى في النقابة ضد حسن شاكوش بسبب اقتباسه للحنه دون الحصول على إذنه، ولكنه قرر سحب هذه الشكوى خاصة بعد اعتذار "شاكاوش" له أمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "مش ممكن يكون أحسن مني، هوا اعتذر لية".



وأشار إلى أنه عندما علم بأن الشكوى التي سيتقدم بها ستمنع "شاكوش" من الدخول للنقابة قام بحسب الشكوى، مضيفًا أن حديث الشيخ حسن التهامي بأن نجاح أغنية "بنت الجيران" سببه أن ألحان الأغنية إسرائيلية أمر غير صحيح على الأطلاق وكلام غير عقلاني.

