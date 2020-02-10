Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملحن "حاجة مستخبية": حسن شاكوش سرق لحن "بنت الجيران" مني

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:11 م
Advertisements
حسن شاكوش
حسن شاكوش
كساب أحمد
Advertisements
قال محمد مدين، ملحن أغنية "حاجة مستخبية" لمحمد حماقي، إن ألحان أغنية "بنت الجيران" للمطرب الشعبي حسن شاكوش هي نفس ألحان أغنية حاجة "مستخبية"، لافتًا إلى أنه عندما علم بهذا الأمر استاء للغاية

وتابع"مدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن سبب استيائه هو تحويل الأغنية لمهرجانات، وعدم توجيه له الشكر، معقبًا: "أنا انزعجت من غير ما أعمل أي مشاكل في الأول".

ولفت إلى أن نجاح أغنية "بنت الجيران"، سببه نجاح "حاجة مستخبية"، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى في النقابة ضد حسن شاكوش بسبب اقتباسه للحنه دون الحصول على إذنه، ولكنه قرر سحب هذه الشكوى خاصة بعد اعتذار "شاكاوش" له أمام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "مش ممكن يكون أحسن مني، هوا اعتذر لية".

وأشار إلى أنه عندما علم بأن الشكوى التي سيتقدم بها ستمنع "شاكوش" من الدخول للنقابة قام بحسب الشكوى، مضيفًا أن حديث الشيخ حسن التهامي بأن نجاح أغنية "بنت الجيران" سببه أن ألحان الأغنية إسرائيلية أمر غير صحيح على الأطلاق وكلام غير عقلاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ ساعتين و 23 دقيقة

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ ساعتين

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 11 ساعة

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 6 ساعات

السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ أقل من ساعتين

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

منذ أقل من ساعتين

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش KORA ONLINE بث مباشر يلا شوت الاهلي ضد طلائع الجيش kora star

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:17 م

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

07:43 م

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

07:40 م

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

07:22 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status