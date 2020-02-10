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باريس سان جيرمان يستهدف ضم نجم توتنهام السابق في الصيف

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:46 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أظهر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبة في التعاقد مع أحد نجوم نادي نيوكاسل الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يراقب داني روز

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان يراقب الإنجليزي داني روز الظهير الايسر لنادي توتنهام السابق ونادي نيوكاسل يونايتد حاليا لضمه في الصيف القادم.

وكان داني روز قد رحل عن صفوف نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لينضم إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد.

سبب رغبة باريس سان جيرمان في ضم داني روز

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان يضعون روز على رأس أولويات الفريق في الصيف.

كما كشفت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع داني روز في الصيف نظرا لحاجة الفريق لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق خاصة مع إقتراب رحيل كورزاوا عقب انتهاء عقده مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات داني روز مع نادي توتنهام

وقد شارك داني روز في 12 مباراة مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

كما خاض روز مباراة واحده حتى الآن مع نادي نيوكاسل يونايتد خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يسجل او يصنع خلالها أي أهداف.

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