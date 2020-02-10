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كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:43 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ، في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


- موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.


- كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وطلائع الجيش حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON SPORT، في قمة منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.


- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي وطلائع الجيش
نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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