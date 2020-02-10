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عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:01 م
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موقع جريمة حدائق الأهرام
موقع جريمة حدائق الأهرام
الفجر
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"جريمة بشعة، قتل زوجته، انتحار الزوج"، تجرد أب من كل معاني الإنسانية وأقدم على قتل أسرته بطريقة بشعة في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

"الفجر" تستعرض في تقريرها التالي القصة الكاملة لمذبحة "حدائق الأهرام" المرعبة والمآساوية:

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم
عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، على جثة أب وزوجته وطفلة رضيعة، مقتولين داخل شقتهم في الهرم بمحافظة الجيزة، صباح الأحد... للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة الهرم| مقتل 3 من أسرة واحدة.. ومصدر يكشف تفاصيل الجريمة
وأكد مصدر أمني، تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، وتبين العثور على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 أشهر ملقاة في المنور... لمزيد من كواليس الجريمة البشعة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة الهرم.. النيابة تعاين موقع مقتل أسرة وإلقاء جثتين بـ"المنور"
من جهتها، باشرت نيابة الهرم بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل ٣ أشخاص من أسرة واحد، بمنطقة حدائق الأهرام، وطلبت التحريات حول الواقعة... لمعرفة المزيد من تفاصيل الجريمة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة الهرم.. مفاجأة حول الطفل الناجي من مقتل أسرة في الجيزة
وفجر مصدر أمني، مفاجآت جديدة بشأن واقعة مذبحة حدائق الأهرام، وتبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أشقاء من الأم، والزوج المقتول هو والدها... للاطلاع على مزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة الهرم.. تشريح 3 جثث لكشف غموض مقتل أسرة كاملة
وأمرت النيابة العامة، أمس، انتداب الطب الشرعي، لتشريح ٣ جثث عثر عليهم مقتولين بمنطقة حدائق الأهرام، وكتابة تقرير وافِ... لمزيد من التفاصيل عن الجريمة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم
وقال الطفل الناجي من المذبحة، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم....."...للاطلاع على كلمات الطفل الناجي اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة الهرم.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل أسرة كاملة في الجيزة
وواصلت النيابة العامة، مساء أمس، التحقيق في واقعة مقتل ٣ أشخاص، وطلبت التحريات حول الواقعة... لمعرفة المزيد اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
عاجل.. ننشر أسماء ضحايا المذبحة الأسرية بالهرم
وحصلت "الفجر" على أسماء قتلى المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، أمس، وهم: "أشرف صالح محسن، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات... لمعرفة أسماء الضحايا اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة حدائق الأهرام.. اعترافات الناجي الوحيد من مقتل أسرته بالجيزة
من جهتها، استمعت النيابة لأقوال الطفل الناجي، وكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الجريمة البشعة... لمعرفة أقوال الطفل الناجي اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة حدائق الأهرام.. مفاجآت جديدة في واقعة مقتل أسرة كاملة.. "الأب مديون"
من جهته، كشف مصدر بالنيابة، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، مؤكدًا أن الأب كان صاحب مكتب استثمار عقاري، وكان يقوم بتوظيف مبالغ المواطنين مقابل بعض الأرباح... للاطلاع على المفاجآت الجديدة في الواقعة المآساوية اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
عاجل| رواية جديدة حول مذبحة الهرم.. وشاهد عيان يفجر مفاجأة
وروى مصدر أمني، كواليس جديدة بشأن الجريمة البشعة، وأسفرت عن مقتل الأب وزوجته وطفلته... لمعرفة كواليس الواقعة كاملة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
عاجل.. معاينة المباحث تكشف لغز مذبحة الهرم
وكشفت معاينة مباحث الجيزة، عن سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة محل الجريمة... لمعرفة تفاصيل المعاينة كاملة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
الرضيعة ملقاة على وجهها.. مصدر يكشف مفاجآت حول مذبحة الهرم
وأكد مصدر أمني، أن الزوجة المعثور على جثتها في مذبحة حدائق الأهرام، كانت ترتدي كامل ملابسها وملقاة على ظهرها بشرفة مطلة على منور العقار محل الواقعة... لمعرفة مفاجآت جديدة عن الجريمة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
الطفل الناجى فتح الباب للجيران.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت مدوية
وأكدت تحقيقات النيابة، أن الأم تم العثور عليها ببلكونة الشقة مخنوقة وحول رقبتها "كوفيه"... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة حدائق الأهرام.. مصدر بالنيابة: الأب قتل زوجته وطفلتهما ثم انتحر
وكشف مصدر بالنيابة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة مقتل أسرة كاملة، وتبين أن الزوج أقدم على الانتحار بعد قتل زوجته وطفلته الرضيعة، خاصة أنه بعد معاينة النيابة للشقة تبين عدم وجود بعثره بمحتويات الشقة أو آثار عنف... للاطلاع على مزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
شاهد عيان عن مذبحة حدائق الأهرام: الطفل قالي "إلحق ماما أغمى عليها"
وقال شاهد العيان الأول في الجريمة، إن الزوج في الواقعة يعمل بمجال المقاولات، ويقطن بالطابق الرابع بالعقار محل الجريمة منذ عامين... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
عاجل.. مصدر أمني يحسم الجدل حول مذبحة الهرم ويكشف ملابسات الجريمة
وأعلن مصدر أمني، مفاجأت جديدة بشأن مذبحة حدائق الأهرام، وتبين أن الزوج سافر إلى مدينة المنصورة وصحبته ابنه من زوجته الأولى عمره 17 سنة، لإحضار زوجته ونجلته وابنها... لمعرفة مزيد من كواليس الجريمة المؤلمة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
في أول يوم دراسي له.. الطفل الناجي من مذبحة الهرم يكتشف قتل والدته
وكشف مصدر أمني، عن تفاصيل جديدة حول قتل صاحب شركة مقاولات لزوجته ورضيعتها وإقدامه على الانتحار، وتبين أن ابن الزوجة " أدهم" هو من اكتشف الجريمة... للاطلاع على مزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة حدائق الأهرام.. صاحب شركة يقتل أسرته وينتحر.. ومصدر يكشف الأسباب
وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الأب منفذ الجريمة تزوج المجني عليها منذ حوالي عامين، وكان متعلق بها لحبه لها... لمزيد من تفاصيل الواقعة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة حدائق الأهرام تفجر مفاجأة أمام النيابة
واستمعت النيابة، لأقوال والدة الزوجة "المجنى عليها"، في الواقعة، وتبين أن نجلتها وتدعى "إيمان"، تزوجت من زوجها "أشرف.ص"، منذ سنوات... لمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة حدائق الأهرام.. ننشر صورة الطفلة الرضيعة
من جهتها، حصلت "الفجر" على صورة الطفلة الرضيعة "نجوى" وتبلغ من العمر ٧ أشهر، التي لقيت مصرعها في مذبحة "حدائق الأهرام"... للاطلاع على الصورة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"
ورصدت "الفجر" لقطات جديدة من موقع حادث العثور على جثتي الأب ويدعى "أشرف" والمنفذ لجريمة "حدائق الأهرام" البشعة... للاطلاع على الصور كاملة من مسرح الجريمة اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
مذبحة حدائق الأهرام.. حارس العقار يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة
وقال "محمد"، حارس العقار الذي شهد مذبحة حدائق الأهرام، صباح أمس، إنه كان نائما وقت الجريمة، واستيقظ على مكالمة هاتفية من أحد سكان العقار المجاور له... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
ننشر صور عقار مذبحة "حدائق الأهرام"
والتقطت عدسة "الفجر" صورا لعقار حادث مذبحة "حدائق الأهرام" من الداخل، التي أسفرت عن مقتل مقاول لزوجته وخنقها بكوفيه خاصته، وإلقاء نجلته الرضيعة بالمنور وانتخاره بعدها... لمشاهدة مزيد من الصور اضغط هنا

عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة
شاهد عيان عن مذبحة حدائق الأهرام تروي تفاصيل جديدة عن الجريمة
وروت جارة منفذ مذبحة حدائق الأهرام الأسرية، تفاصيل جديدة حول الواقعة المؤلمة التي هزت الرأي العام، قائلة: "سمعت صوت صراخ طفل حوالي الساعة 4 فجر يوم الجريمة"... لمعرفة المزيد اضغط هنا
عاجل| جريمة هزت الجيزة.. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة فى مذبحة حدائق الأهرام (فيديو)
وقال أول شاهد عيان في واقعة "مذبحة حدائق الأهرام"، والذي يقطن بالشقة المواجهة للشقة التي شهدت الجريمة، إنه يقطن بالعقار منذ 6 أشهر وأنه حوالي الساعة 3 من فجر يوم الواقعة... لمعرفة كواليس الجريمة من أول شاهد اضغط هنا

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