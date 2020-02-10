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بريطانيا تصدر قانون جديد يسمح باعتقال المشتبه إصابتهم بـ"كورونا"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:28 م
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الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
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أصدرت حكومة المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الإثنين، قانوناً جديداً يمنح الشرطة حق اعتقال المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" القاتل، ووضعهم قيد الحجر الصحي وتقييدهم بالأصفاد.

ويأتي هذه القانون بعد محاولة مريض في أحد المستشفيات الهروب قبل إتمام مدة الإقامة البالغة 14 يومًا بعد عودته من الصين، والتي تعد ضرورة للتأكد من أنه لا يحمل العدوى.

وقالت مصادر حكومية بريطانية: إنه "كان هناك توجيه واضح لأولئك الذين عادوا إلى المملكة المتحدة على متن رحلات الإجلاء في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، وقد وقعوا وثائق تؤكد التزامهم بالبقاء في العزل الطبي لمدة أسبوعين"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

ولكن أوضح أحد المصادر: "عندما حدثت محاولة الهرب، وجدنا أنه ليس لدينا صلاحيات التطبيق اللازمة للتأكد من أنهم لن يغادروا"، وبناءً على ذلك سيكون بمقدور الشرطة اعتقال المشتبه في إصابتهم بالفيروس حال حاولوا الهرب باعتبار أنهم اقترفوا جرمًا، وإعادتهم إلى الحجر.

كما سيسمح للشرطة البريطانية بإلقاء القبض على الأشخاص، إذا تم التأكد أو الاشتباه في إصابتهم بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت مقاطع فيديو في الصين قبل أيام فريقًا أمنيًا يطارد شخصًا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا في الشوارع للقبض عليه.

وأغلق مركز للصحة العامة في مدينة برايتون الإنجليزية، في وقت سابق من اليوم، بعدما تم التأكد من إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا، وطالبت السلطات الطبية المرضى بالاتصال بخدمة الطوارئ الخاصة إذا كانت لديهم أية مخاوف.

وأصيب حتى الآن ثمانية أشخاص في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، ووصفته وزارة الصحة بأنه "تهديد خطير ووشيك" للصحة العامة، لكن مستوى الخطر الإجمالي في البلاد لا يزال معتدلًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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كورونا فيروس كورونا بريطانيا الشرطة البريطانية

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