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أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:40 م
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الاهلي
الاهلي
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Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ينتظر الكثير من مشجعي كرة القدم وجماهير النادي الأهلي لمشاهدة المباراة القادمة بين فريقي النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش في المباراة القادمة يوم العاشر من شهر فبراير، وذلك من ضمن منافسات الجولة 17 في الدوري المصري، يستضيف فريق القلعة الحمراء نظيره طلائع الجيش على إستاد القاهرة الدولي يوم الإثنين 10 فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في الجولة 17.

الدوري الممتاز، ويسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز والنجاح لإقتناص الثلاث نقاط في المباراة لزياده عدد النقاط والوصول إلى الدوري، حيث يتربع الأهلي على عرش الدوري المصري، بعد أن تمكن من زيادة رصيده إلى 39 نقطة، ولديه ثلاث مباريات تم تأجيلها أما بالنسبة لفريق طلائع الجيش، حيث يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري،
ولديه 15 نقطة حيث يسعى في المباراة إلى تحقيق الفوز ومحاولة الفوز بثلاث نقاط في المباراة أمام الأهلي الذي يحافظ على مستوى في ترتيب الدوري المصري.
 معلومات عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 17).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .
الملعب : ستاد القاهرة الدولي .
المعلق : لم يحدد بعد .
موعد المباراة :
8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30 مساءاً بتوقيت العراق .
7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

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