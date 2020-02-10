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غدًا.. فايا يونان ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:13 م
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فايا يونان
فايا يونان
رشا عادل
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تحل الفنانة السورية فايا يونان، ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" الذي يقدمة الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة"dmc" غدًا الساعة 11مسًاء.


ونشرت فايا، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وظهرت خلال الصور مرتدية"فستانًا طويل مترز بالخرز باللون الاسود والذهبي".


وعلقت يونان، على الصور قائلة:"قائنا بكرا ب صاحبة السعادة، مع الرائعة إسعاد يونس حلقة خاصة عن أغاني المناسبات، حنغني وحنحكي وحنضحك الساعة 11 مساءا بتوقيت دمشق والقاهرة".

ويذكر أن آخر حفلات فايا يونان، حفتلها في تونس خلال مهرجان العربي للموسيقي المتلزمة، والتي قدمت خلال الحفلة مجموعة متميزة أغانيها القديمة والجديدة.
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