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مفاجأة.. بايرن ميونخ يستعد لخطف نجم ليفربول

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:37 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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يدرس نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بايرن ميونخ يستهدف ضم فيرمينو

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي بايرن ميونخ يريد التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو مهاجم نادي ليفربول في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ يريد التعاقد مع فيرمينو في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق خاصة بعد كبر أعمال أغلب مهاجمي الفريق الحاليين.

وكشفت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ مستعد لتقديم عرض مالي ضخم في نهاية الموسم الجاري لضم روبيرتو فيرمينو من ليفربول.

منافسة قوية تنتظر بايرن ميونخ لضم فيرمينو

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي بايرن ميونخ لضم فيرمينو فحسب ما أشارت إليه التقارير فإن نادي ريال مدريد هو الأخر يرغب في ضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات فيرمينو مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك روبيرتو فيرمينو في 35 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول فيرمينيو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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