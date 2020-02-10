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المصري يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على دجلة
الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:35 م
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خطف فريق المصري البورسعيدي فوزا ثمينا من فريق وادي دجلة بثلاثية نظيفة مساء اليوم في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري.
واستعاد المصري نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة الماضية للفريق البورسعيدي.
سجل أهداف المصري أحمد ياسر في الدقيقة 33 بالشوط الأول، قبل أن يضيف مفتاح طقطق الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني، وضاعف الإيفواري شيخ موكورو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 71.
وبهذه النتيجة، رفع المصري رصيد إلى النقطة 20 ليرتقى إلى المركز العاشر، فيما توقف وادي دجلة عند النقطة 14 في المركز الـ17 (قبل الأخير).
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