المصري يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على دجلة

خطف فريق المصري البورسعيدي فوزا ثمينا من فريق وادي دجلة بثلاثية نظيفة مساء اليوم في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري.









واستعاد المصري نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة الماضية للفريق البورسعيدي.



