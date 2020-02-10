بريطانيا تعلن خطة التحفيز الاقتصادي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها إقامة نحو عشرة موانئ حرة مع نهاية العام الجاري، بهدف تحفيز اقتصادها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.





وذكرت في بيان لها اليوم أنها بدأت استشارات تستمر عشرة أسابيع لتحديد مواقع وخطط تشغيل هذه الموانئ الحرة التي تأمل بدء العمل فيها في العام 2021.





وأوضحت أن هذه الموانئ الحرة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية لنقل البضائع المخصصة لإعادة التصدير أو التي يتم استخدامها في صناعات تحويلية في بريطانيا.