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الهلال يسقط شاهر خودرو بثنائية قاتلة في افتتاحية دوري أبطال آسيا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:35 م
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كاريلو
كاريلو
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول للكرة بنادي الهلال فوزا ثمينا على فريق شاهرخودرو الإيراني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب نادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وافتتح أندري كاريلو التسجيل لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك شاهرخوردو، عند الدقيقة 45.

وأحرز الفرنسي بافيتمبي جوميز ثاني أهداف الهلال، بعدما استغل تمريرة من زميله البيروفي، ليضعها في مرمة الفريق الإيراني عند الدقيقة 69.

واستحوذ فريق الهلال على الكرة بنسبة 66%، إلى جانب 23:تسديدة على مرمى الخصوم، في مقابل استحواذ شهرخودرو بنسبة 34%، و5 تسديدات.


وبهذا الفوز احتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية، متساويًا بالنقاط مع فريق باختاكور الأوزبكي،فيما يأتي فريق شاهر خوردو وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي، في المركزين الثالث والرابع.

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