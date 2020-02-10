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كبار أوروبا يتنافسون لضم نجم ليستر سيتي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:29 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اشتعلت منافسة قوية في الساعات القليلة الماضية بين كبار قارة أوروبا للتعاقد مع نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

منافسة بين اليونايتد وأرسنال لضم ماديسون

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك منافسة بين نادي أرسنال ونادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع البريطاني جيمس ماديسون لاعب وسط نادي ليستر سيتي في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد ونادي أرسنال يجهزان عرض رسمي لتقديم إلى اللاعب في الساعات القليلة القادمة لخطفه لتدعيم خط وسط الفريق.

تجديد عقد ماديسون مع ليستر سيتي

كما كشفت الصحيفة ان هناك مفاوضات بين نادي ليستر سيتي وبين ماديسون لتجديد عقده مع الفريق الفترة القادمة نظرا لحاجة الفريق له.

مشاركات جيمس ماديسون مع نادي ليستر سيتي

وقد شارك جيمس ماديسون في 29 مباراة حتى الآن مع نادي ليستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ويتواجد نادي ليستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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