اونلاين YALLAKORA مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش لايف stream بث مباشر الاهلي اليوم مجانا "أون سبورت HD"

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، عبر يلا كورة بدون تقطيع، YALLAKORA الأهلي يستضيف طلائع الجيش، بالجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





كورة ستار حيث يستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب القاهرة الدولي، KORA STAR الأهلي يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري العام.





يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، YALLA SHOOT PLUS، شاهد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، من أجل الاقتراب من اللقب.





موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بالدوري

وتُقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بالدوري

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، KORA GOAL الجيش ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي، بالدوري.





كورة حصري، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، KORA7ASRY الأهلي يستضيف طلائع الجيش، بالجولة السابعة عشر من الدوري.





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