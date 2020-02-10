Advertisements
Advertisements
Advertisements

اونلاين YALLAKORA مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش لايف stream بث مباشر الاهلي اليوم مجانا "أون سبورت HD"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، عبر يلا كورة بدون تقطيع، YALLAKORA الأهلي يستضيف طلائع الجيش، بالجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

كورة ستار حيث يستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب القاهرة الدولي، KORA STAR الأهلي يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري العام.

يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، YALLA SHOOT PLUS، شاهد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، من أجل الاقتراب من اللقب.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بالدوري
وتُقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بالدوري
كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، KORA GOAL الجيش ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي، بالدوري.

كورة حصري، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، KORA7ASRY الأهلي يستضيف طلائع الجيش، بالجولة السابعة عشر من الدوري.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.

Advertisements

أخبار تهمك

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تشكيل ناري للأهلي أمام طلائع الجيش.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ ساعة و 8 دقيقة

مذبحة حدائق الأهرام.. حارس العقار يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE بث مباشر قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ أقل من ساعة

السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

منذ ثلث ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 5 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ ثلث ساعة

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ نصف ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ أقل من ساعة

watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ 33 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:34 م

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

02:55 م

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

07:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status