"اي العظمة دي".. بعد طرح "سقف" الجمهور يشيد بـ رامي جمال

أستطاع رامي جمال، أن يقدم عمل مختلف ومبهج يعطي الأمل والتفاؤل داخل قلوب الجماهير وهو فيديو كليب "سقف" الذي لاقي انتشار بشكل كبير عبر السوشيال ميديا.



أشاد الجمهور بكليب "سقف" ل رامي جمال، وذلك جعله يتصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل بعد طرح الفيديو كليب بموقع التواصل الاجتماعي، فهو خلق حالة خاصة عند الجمهور.



وجاءت عدة تعليقات إيجابية ل رامي جمال، عن فكرة أغنية "سقف، لكونها مختلفة عن نوعية الأغاني التي يقدمها، حيث أنها رسمت البهجة والسعادة في قلوب الجمهور.



ويرصد الفجر الفني بعض تعليقات الجمهور على اغنية" سقف "ل رامي جمال



وكتب إحدى الجمهور على اغنية" سقف ل رامي جمال "" سقفه هنا للعظمه دي".



بينما كتبت إحدى الفتيات بعض كلمات الأغنية قائلة" لو عايزها متبقاش ضَيّقة بطل بَص وبَحْلَقَة الرضا بيجيب بَغْدَدة والبَحْلَقَة بتجيب زَحلَقة

ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف ايه الحلاوة دي اقسم بالله سقف #رامي_جمال.



وعلقت أخرى قائلة "اغنية رامي_جمال تحت شعار بهجة وفن راقي".



كما كتب أيضا شاب" أغنية رامي جمال الحديدة الفيديو لوحده مبهج جدا"



كليب "سقف" ل رامي جمال، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان بلال سرور، وتوزيع توما.