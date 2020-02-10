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مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش KORA ONLINE بث مباشر يلا شوت الاهلي ضد طلائع الجيش kora star

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:27 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي KORA ONLINE والطلائع اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي طلائع الجيش اليوم الإثنيبن 10 فبراير YALLA SHOOT ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء
وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA LIVE ضد نظيره نادي طلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز
وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA GOAL ضد نظيره نادي طلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت 1" بتعليق محمد الكواليني.

بث مباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي طلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي طلائع الجيش اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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