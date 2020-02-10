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شيماء القاسم: "بخط الايد" كسر الدنيا.. وانتظروا مفاجآت الحلقات القادمة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:28 م
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شيماء القاسم
شيماء القاسم
الفجر الفني
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أعربت الفنانة شيماء القاسم، عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الجمهور على دورها في مسلسل "بخط الإيد"، والذي يتم عرضه حاليًا وهو من بطولة الفنان أحمد رزق.

 

وقالت شيماء، إن المخرج المنفذ إسلام عبد المعطي قد قام بترشيحها لهذا الدور، وأنها سعيدة بالعمل مع المخرجة شيرين عادل مشيرة إلى أنها تحب العمل مع المخرجات لأن لهن رؤية ونظرة للأحداث مختلفة عن الرجل.

 

وأكدت على أن المسلسل يحظى حاليًا بنجاح كبير، وتتلقى آراء إيجابية من الجمهور الذي أثنى على دورها وعلى قصة المسلسل.

 

وكشف شيماء القاسم عن تفاصيل شخصيتها وهي فتاة تدعى فدوى، تعمل في شركة عقارات، ولديها صديقتها أسماء تعاني من خيانة زوجها، وتحاول توجيه النصائح لها بأن تهدده بإبنه لكي يرجع لها، ومازالت تستكمل تصوير باقي مشاهدها.

 

وكانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" مؤخرا مع الزعيم عادل إمام.

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