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خبير بترولي: مصر أصبحت مركزً إقليميًا للطاقة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:26 م
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الدكتور رمضان أبو العلا
الدكتور رمضان أبو العلا
كساب أحمد
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قال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، كان له مردود إيجابي مهم جدًا، لافتًا إلى أن ديون مصر للشركات الأجنبية عام 2009 كانت 1.3 مليار دولار، ثم قفزت لـ3.2 مليار في 2010، ثم لـ6.3 مليار دولار، مما جعل الشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار في مصر.

وتابع "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن مصر أصبحت مركزً إقليميًا للطاقة، وهذا الأمر واضح من وجود مركز منتدى شرق المتوسط في القاهرة، مضيفًا الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على التزام الدولة بتسديد كافة مديونيات الشركات الأجنبية، وهذا أعطى ثقة للشركات الأجنبية بضخ المزيد من الاستثمارات، وهذا أدى لاكتشاف حقل ظهر الذي حول مصر من مستورد للغاز لمصدر.

ولفت إلى أن هناك منطقة بكر للشركات الاجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات، للكشف عن الغاز والبترول في البحر الاحمر، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة البترول منتدي شرق المتوسط مركز اقليمي للطاقة ايجبس 2020

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