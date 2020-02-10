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قناة يوتيوب أون سبورت مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر | بداية الشوط الأول رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا Ahly Egypt

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:24 م
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الاهلي
الاهلي
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي وطلائع الجيش اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حين يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري Kora goal:-
من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصريKORA STAR:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري:-
ويمكنكم متابعة المباراة عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي وطلائع الجيش، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري وكورة لايف.

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