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عضو المجلس الاستشاري لترامب: الولايات المتحدة شريك مصر في مكافحة الإرهاب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:26 م
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غبريال صوما
غبريال صوما
أمنية فوزي
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أكد غبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريك مع مصر في مكافحة الإرهاب.

وأضاف "صوما"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإرهاب الذي وجدناه في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2014 حتى الآن يهدد أمن عدد كبير من الدول، ويهدد شعوب هذه الدول.

وأشار إلى أن داعش تهدد أمن مصر كما تهدد شئون سوريا والعراق وعدد من الدول الأخرى، موضحًا أن الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الأخرى يساهمون الدول في القضاء على داعش، لافتًا إلى أن داعش هي مصدر واحد من الإرهاب، ولكن إيران تهدد أمن المنطقة أيضًا.
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الكلمات المفتاحية

مصر ترامب الولايات المتحدة الامريكية اخبار

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