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يلا شوت TIME SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة online مشاهدة مباراة الاهلي اليوم KORA COOL

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:22 م
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بوابة الفجر
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KORA COOL يستضيف الفريق الأول لكرة القدم KORA LIVE بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش YALLA SHOOT مساء اليوم الاثنين ، TIME SPORTS ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ON SPORTS من الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020 كورة أون لاين مشاهدة مباشرة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش جودة عالية بدون تقطيع.

YALLA SHOOT موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش
KORA ONLINE ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش كورة أون لاين بلس مباراة الأهلي اليوم في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، كورة ستار بلس مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش جودة عالية بدون تقطيع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يلا شووت رابط مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش جودة عالية بدون تقطيع الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي كورة أون لاين مشاهدة مباشرة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش جودة عالية بدون تقطيع.

TIME SPORTS ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري
KORA LIVE يعتلي الأهلي ON SPORTS LIVE صدارة الدوري المصري الممتاز YALLA KORA LIVE برصيد 39 نقطة جمعها من 13 مباراة، KORA STAR BLS محققًا العلامة الكاملة، KORA ONLINE BLS فيما يملك طلائع الجيش 15 نقطة KORA COOL في المركز الرابع عشر YALLA SHOOT.

ON SPORTS القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش
YALLA KORA LIVE ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش كورة لايف بلس مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش جودة عالية بدون تقطيع في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، كورة ستار شاهد مباراة الأهلي اليوم عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني كورة كوول رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش جودة عالية بدون تقطيع.

KORA STAR تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش
TIME SPORTS ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رنيه فايلر YALLA SHOOT المدير الفني لفريق الأهلي KORA LIVE BLS تشكيل الأحمر ضد طلائع الجيش KORA ONLINE في الجولة السابعة عشر KORA COOL من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم YALLA KORA LIVE بالدفع بالقوة الهجومية للمارد الأحمر المتمثلة ON SPORTS LIVE في محمد مجدي أقشة وحسين الشحات KORA GOAL LIVE ليصبح التشكيل KORA ONLINE BLS كاملاً كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، جونيور أجاي.
خط الهجوم: مروان محسن.

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