صحيفة عالمية تُشيد بدور الفنانة سهير المرشدي الإنساني في المجتمع (فيديو)

أشادت صحيفة afriquefemme، بالنجمة الكبيرة سهير المرشدي، إيزيس المسرح العربي، ودورها الإنساني في المجتمع المصري والعالم أجمع.

وأوضح المركز الثقافي للتراث العربي سبب اختياره الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وذلك لصوتها المميز وإلقائها المتقن للغة العربية، وأنها خير من يمثل الإنسانية.

وصرحت السيدة Alaa Reelitz مسؤول المركز الثقافي للتراث العربي بأمريكا بأن مبادرة المركز الثقافي للتراث العربي تجمع نجوم مصر ورموز العالم الاحترام والتسامح والنظر والتقدير والمساعدة المتبادلة والمعاملة بالمثل والتضامن والاستماع والعطف والإخاء والعدالة والنزاهة ورفض العنف.

وتابعت: "بفضل هذه القيم الإنسانية، أصبح من الممكن حقًا إنشاء عالم صحي قائم على المنطق السليم، لكن لسوء الحظ، يتغير العالم من حولنا، والأخلاق المجتمعية مهددة ، تمامًا مثل المناخ والبيئة. البيئة! هذا هو السبب في أن المركز الثقافي للتراث العربي CCDPA.France ، يرسل رسالة التنبيه هذه ويعلن هذه المبادرة الدولية "2020 ، إنسانية مشتركة"، بمشاركة شخصيات عامة من جميع أنحاء العالم تهدف إلى الدعوة إلى ترك هذا العالم أكثر ملاءمة للأجيال القادمة".

وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلي نشر الوعي لأهمية عوده الأخلاق المجتمعية بين الشعوب وذلك لضمان التعايش السلمي بين الكائنات المقيمة على كوكب الأرض، كما تهدف هذه المبادرة أيضًا إلي الدعوة إلي قيام مؤتمرا عالميا لإيجاد حلول للخلاص من التلوث المجتمعى والتغير الأخلاقي والذى لاتقل خطورته أبدا عن خطورة التلوث البيئى والتغير المناخى".



