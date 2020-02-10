« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

يلاقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live





موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويقام اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.





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ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة، إذ أنه فاز في 13 مباراة من أصل 13 جولة خاضها، وسجل 37 هدف ودخل مرماه 3 فقط.





مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online

بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن حقق الفوز في 3 لقاءات فقط وخسر 7 آخرين وتعادل 6 مرات، وسجل 17 هدف ودخل مرماه 22 هدف.





مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star

الأهلي في آخر لقاء له حقق الفوز أمام نظيره بيراميدز بالجولة الماضية من الدوري المصري بثنائية مقابل هدف.





مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot

وحقق طلائع الجيش الفوز في آخر لقاء له بنتيجة كبيرة أمام نظيره إف سي مصر برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري.





مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنقل المباراة التي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.