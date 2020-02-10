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« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:22 م
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الاهلي
الاهلي
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يلاقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش
ويقام اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة، إذ أنه فاز في 13 مباراة من أصل 13 جولة خاضها، وسجل 37 هدف ودخل مرماه 3 فقط.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online
بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن حقق الفوز في 3 لقاءات فقط وخسر 7 آخرين وتعادل 6 مرات، وسجل 17 هدف ودخل مرماه 22 هدف.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star
الأهلي في آخر لقاء له حقق الفوز أمام نظيره بيراميدز بالجولة الماضية من الدوري المصري بثنائية مقابل هدف.

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وحقق طلائع الجيش الفوز في آخر لقاء له بنتيجة كبيرة أمام نظيره إف سي مصر برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش
وتنقل المباراة التي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
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