شباب الصحفيين تناشد وزير العدل بتنفيذ حكم القضاء بتسليم 700 شاب وفتاة عملهم في النيابة الإدارية

ناشدت جبهة شباب الصحفيين، المستشار عمر مروان وزير العدل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر في يوم 27 من شهر أبريل الماضي بأحقية 700 شاب وفتاة اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات بنجاح في استلام عملهم بهيئة النيابة الإدارية في وظيفة كاتب رابع تنفيذا لحكم المحكمة النهائي وحرصا على إعلاء القانون والشباب وأسرهم الذين تحملوا مشاق السفر من كل محافظات مصر وظلوا في ساحات المحاكم لمدة عامين حتى انصفهم وأعاد لهم حقهم.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم :إن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن إجراء مسابقة في شهر أغسطس عام 2016 لوظيفة كاتب رابع واجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية بتقدير "امتياز وجيد جدا وجيد" وتم الإعلان عن أسماء الناجحين بما دفع هؤلاء الناجحين إلى ترك وظائفهم للتفرغ لهذه الوظيفة بعد أن قدمت الهيئة لهم التهنئة ونشرت أسمائهم على صفحتها على الفيس بوك.





وأضاف طوالة إنة فجأة وتحت ضغط احتجاجات عدم المقبولين والمستبعدين قام رئيس الهيئة باستبعاد أبناء العاملين وآخرين وبعد أن ترك الهيئة فوجئنا بسحب قرار التعيين من رئيسة الهيئة الجديدة. أشار رئيس الجبهة إلى إن الناجحين لم يكن لديهم سوى الاتجاه إلى محكمة القضاء الإدارى وعلى مدار عامين أنفق خلالها الناجحين وأسرهم كل ما يملكون وتركوا منازلهم في المحافظات ومصاريف محامين وانتقالات لحضور الجلسات انتهى النزاع لصالحهم وانصفتهم المحكمة.





وأوضح طوالة إن الحكم واضحا وصريحا ونهائيا ويتضمن إلغاء قرار السحب واحقية الناجحين في التعيين واستلام عملهم حيث قاموا بتسليم النيابة الإدارية الصيغة النهائية للحكم على أمل إصدار قرارات تسليمهم العمل . أضاف طوالة إن كل يوم يقولون للناجحين غدا بإذن الله ومنذ حكم المحكمة وهم في حيرة وعذاب و ليس لهم أي فرصة عمل أخرى نظرا لأن سنهم كبير وكلهم امل في تنفيذ القانون وحكم المحكمة واستلام عملهم بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوههم