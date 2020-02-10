Advertisements
Advertisements
Advertisements

شباب الصحفيين تناشد وزير العدل بتنفيذ حكم القضاء بتسليم 700 شاب وفتاة عملهم في النيابة الإدارية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ناشدت جبهة شباب الصحفيين، المستشار عمر مروان وزير العدل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر في يوم 27 من شهر أبريل الماضي بأحقية 700 شاب وفتاة اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات بنجاح في استلام عملهم بهيئة النيابة الإدارية في وظيفة كاتب رابع تنفيذا لحكم المحكمة النهائي وحرصا على إعلاء القانون والشباب وأسرهم الذين تحملوا مشاق السفر من كل محافظات مصر وظلوا في ساحات المحاكم لمدة عامين حتى انصفهم وأعاد لهم حقهم.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم :إن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن إجراء مسابقة في شهر أغسطس عام 2016 لوظيفة كاتب رابع  واجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية بتقدير "امتياز وجيد جدا وجيد" وتم الإعلان عن أسماء الناجحين بما دفع هؤلاء الناجحين إلى ترك وظائفهم للتفرغ لهذه الوظيفة بعد أن قدمت الهيئة لهم التهنئة ونشرت أسمائهم على صفحتها على الفيس بوك.

وأضاف طوالة إنة فجأة وتحت ضغط احتجاجات عدم المقبولين والمستبعدين قام رئيس الهيئة باستبعاد أبناء العاملين وآخرين وبعد أن ترك الهيئة فوجئنا بسحب قرار التعيين من رئيسة الهيئة الجديدة. أشار رئيس الجبهة إلى إن الناجحين لم يكن لديهم سوى الاتجاه إلى محكمة القضاء الإدارى وعلى مدار عامين أنفق خلالها الناجحين وأسرهم كل ما يملكون وتركوا منازلهم في المحافظات ومصاريف محامين وانتقالات لحضور الجلسات انتهى النزاع لصالحهم وانصفتهم المحكمة.

وأوضح طوالة إن الحكم واضحا وصريحا ونهائيا ويتضمن إلغاء قرار السحب واحقية الناجحين في التعيين واستلام عملهم حيث قاموا بتسليم النيابة الإدارية الصيغة النهائية للحكم على أمل إصدار قرارات تسليمهم العمل . أضاف طوالة إن كل يوم يقولون للناجحين غدا بإذن الله ومنذ حكم المحكمة وهم في حيرة وعذاب و ليس لهم أي فرصة عمل أخرى نظرا لأن سنهم كبير وكلهم امل في تنفيذ القانون وحكم المحكمة واستلام عملهم بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوههم
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ نصف ساعة

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل ناري للأهلي أمام طلائع الجيش.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ نصف ساعة

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

منذ 19 دقيقة

«يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE بث مباشر قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ ساعة الا ربع

مذبحة حدائق الأهرام.. حارس العقار يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ ساعة و 7 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ أقل من ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 8 ساعات

السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:34 م

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

02:55 م

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

07:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status