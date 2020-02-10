كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف اجايي رابط ماتش الاهلي On Sport مجانا

عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان بالوطن العربي نشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري مساء اليوم الاثنين الموافق 9 فبراير 2020.





ويستضيف النادي الأهلي فريق طلائع الجيش مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.









ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في متربع على صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة من 13 مباراة خاضها حقق الفوز في 13 مواجهة ولم يتعرض





للتعادل أول الهزيمة محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ويسعى المارد الأحمر في مباراة اليوم أمام فريق طلائع الجيش إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على السجل الخالي من الهزيمة في الدوري المصري هذا الموسم.





مباراة اليوم بالنسبة للنادي الأهلي تجربة هامة للاعبين قبل خوض مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك في دولة الإمارات.





كما يدخل فريق طلائع الجيش المباراة اليوم أمام











