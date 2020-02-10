أحد العائدين من اليمن عن لقائهم بالمحافظ: "شعرنا أنها أخت كبيرة"



وأشار "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم أخبروا محافظ دمياط بأن أوراقهم الرسمية فقدوها، ويريدون استخراج أوراق رسمية بديلة، موضحا أنهم توجهوا اليوم واستخرجوا كافة أوراقهم الرسمية من مديرية الأمن بالمحافظة.



وأضاف أحد الصيادين العائدين من اليمن، أن محافظ دمياط أخبرتهم أنه سيتم صرف تعويض للصيادين، معقبا: "تشكر المحافظة على اللي عملته معانا.. وشعرنا أنهم أخت كبيرة لينا".



كشف ماهر محمد، أحد الصيادين العائدين من اليمن، تفاصيل لقائهم بمحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مشيرا إلى أن اللقاء كان جيدا للغاية، معقبا: "قاموا معانا بالواجب وزيادة".