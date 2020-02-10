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اتحاد الصناعات: بلادنا لديها ثورة معدنية لم تستغل حتى الآن

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:16 م
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الدكتور محمود سليمان
الدكتور محمود سليمان
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية إن مصر لديها أحسن رمال في العالم وتستطيع استغلاله في صناعات الزجاج والكريستال، مشيًرا إلى أن بلادنا لديها ثورة معدنية لم تستغل حتى الآن.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين،: "لدينا الرمل الأسود والأبيض الخاص بسيناء ويصدر كمواد خام وترجع إلى مصر كريستال وزجاج، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الثروة.

وتابع: "يجب إقامة مصانع زجاج وكريستال عملاقة لزيادة القيمة المضافة"، متابعًا: "المستثمرون يمتنعون عن إنشاء هذه المصانع لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومساعدة الدولة ولابد من دعم الدولة".
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مصر سيناء رمال اخبار اتحاد الصناعات

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