watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

يلتقي فريقي الأهلي وطلائع الجيش اليوم الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات المرحلة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة تحقيقه للنتائج الإيجابية والعلامة الكاملة مع حصد لقب النسخة الحالية من الدوري.





يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم والمقرر إذاعتها عبر شاشة أون سبورت 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق محمد الكواليني مع بدايتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت الرياض، ويتولى إدارة اللقاء حكم الساحة محمود البنا.









يدخل الشياطين الحُمر مباراتهم القادمة وهو متواجدون في قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، وتبقى للفريق ثلاث مباريات مؤجلة، أما طلائع الجيش فيتواجد في المركز الـ14 بـ15 نقطة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة جمعهم من 13 مباراة فاز بهم جميعًا، فيما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.





من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تشكيلته على الشناوي لحراسة المرمى، وفتحي وربيعة وأيمن أشرف ومعلول في خط الدفاع، ومن أمامهم السولية وديانج، وفي الوسط الهجومي أفشة وأحمد الشيخ والشحات، ويتولى قيادة الهجوم أليو بادجي.



