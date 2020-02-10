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يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:11 م
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بوابة الفجر
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يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر YALLA SHOOT من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي بالدوري المصري الممتاز
وستلعب مباراة طلائع الجيش KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم الأثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والأهلي بالدوري المصري الممتاز
تذاع مباراة طلائع الجيش KORA ONLINE ضد نظيره الأهلي اليوم، على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

بث مباشر مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري
ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوى.
خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ.
خط الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد طلائع الجيش KORA STAR في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الأهلي الصدارة YALLA SHOOT برصيد 39 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الفجر"، بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

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