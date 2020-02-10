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حكيم يروج لأغنيته الجديدة "قلبي يا ناس"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:43 م
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حكيم
حكيم
رشا عادل
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روج الفنان حكيم، لأغنيته الجديدة التي تحميل اسم"قلبي ياناس"، من خلال نشر مقطع فيديو من الكليب، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حكيم، على مقطع الفيديو قائلًا:"قريبًا قلبي يا ناس مفاجأة عيد الحب".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"عيد حب سعيد ياأحلى سفير للحب في الدنيا" وأضاف آخر"في الأنتظار يابرنس"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله على الحلاوة ياعالمي".

ويذكر أن آخر أعمال حكيم، أغنية"الله يسامحك"، والذي طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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