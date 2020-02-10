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محافظ الإسكندرية لأعضاء القومي للمرأة: طبيعة المرحلة تحتاج العمل على زيادة برامج الوعي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:09 م
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اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
محمد رجب - دينا حسن
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية؛ على أهمية النزول على الأرض، والعمل على زيادة برامج وعي المرأة، وتحسين أحوالها الاقتصادية في المناطق المهمشة والأكثر احتياجًا.

وطالب الشريف من أعضاء المجلس القومي التعاون مع المحافظة للبدء الفوري في تنفيذ تلك البرامج بهدف الارتقاء بكافة احتياجات المرأة الأساسية والإسراع في خلق فرص عمل وموارد جديدة تلبي احتياجاتها.

وتناول اللقاء؛ حصاد عمل المجلس خلال عام ٢٠١٩ ورؤية، وأهداف المجلس خلال الفترة المقبلة والتي من بينها العمل على نشر التوعية بين السيدات وأهمية مشاركتها المجتمعية بكافة المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور ماجدة الشاذلى مقررة الفرع للمجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة.
محافظ الإسكندرية لأعضاء القومي للمرأة: طبيعة المرحلة تحتاج العمل على زيادة برامج الوعي
محافظ الإسكندرية لأعضاء القومي للمرأة: طبيعة المرحلة تحتاج العمل على زيادة برامج الوعي
محافظ الإسكندرية لأعضاء القومي للمرأة: طبيعة المرحلة تحتاج العمل على زيادة برامج الوعي
محافظ الإسكندرية لأعضاء القومي للمرأة: طبيعة المرحلة تحتاج العمل على زيادة برامج الوعي
محافظ الإسكندرية لأعضاء القومي للمرأة: طبيعة المرحلة تحتاج العمل على زيادة برامج الوعي
محافظ الإسكندرية لأعضاء القومي للمرأة: طبيعة المرحلة تحتاج العمل على زيادة برامج الوعي
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