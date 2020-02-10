كول كورة رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر cool kora اليوم الإثنين في الدوري المصري Yalla Online

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Kora Online، ويصطدم الأهلي اليوم بفريق طلائع الجيش، في لقاء يقام لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث يطمح الأهلي للوصول للنقطة الثانية والأربعين .ومواصلة تصدر جدول ترتيب المسابقة





Cool kora، الفجر الرياضي بث مباشر تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي ودبي، السادسة والنصف بتوقيت تونس، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.





Kora star، من المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر مدرب الأهلي بالتشكيل التالي: محمد الشناوي - علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - أليو ديانج.



