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اتحاد الصناعات: جميع المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:06 م
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مؤشر صاعد
مؤشر صاعد
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية إن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري يتحسن، وسيكون فريد في هذا التحسن، موضحا أن مصر واجهت تحديات اقتصادية كبيرة منذ عام 2011؛ وكان لابد من حل المشاكل بشكل جذري وليس حلول وقتية.

وأوضح "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب توليه المسئولية أهتم بحل المشكلة بشكل جذري وليس وقتي، معلقًا: "الرئيس السيسي علمنا مواجهة المشاكل بدل التأجيل حتى لا تتراكم".

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدى لمشكلات سعر الصرف والدعم وإدارة الاقتصاد بشكل جيد، معلقًا: "محدش كان يصدق أن مصر  هتخرج من عنق الزجاجة واقتصادها يتعافى".

ونوه إلى أن عام 2019 كان يمثل "عنق الزجاجة" للاقتصاد ومع بداية 2020 أصبحت هناك إنفراجة في تحسن مؤشرات الاقتصاد، وانخفضت معدلات البطالة وزيادة معدل النمو، وهو ما شعر به المواطن المصري.
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الكلمات المفتاحية

المؤشرات الاقتصادية الحل الجذري الاقتصاد المصري اتحاد الصناعات

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