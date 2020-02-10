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بعد تصدره التريند.. رامي جمال يتجاوز المليون الأول بـ"سقف"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:35 م
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رامي جمال
رامي جمال
أماني سلام
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حقق فيديو كليب "سقف" لـ رامي جمال، نجاح كبير عقب طرحه بموقع التواصل الاجتماعي ، والذي يحمل طابع الأمل والتفاؤل.

وحصل فيديو كليب "سقف" لـ رامي جمال، نسبة مشاهدة تصل إلى المليون وذلك في أقل من ٢٤ ساعة، حيث تصدر الفيديو كليب قائمة مؤشرات تريند جوجل وتويتر.

شارك في فيديو كليب سقف، العديد من النجوم على رأسهم النجمة إسعاد يونس، أحمد السقا، حمادة هلال، وغيرهم من الفنانين وذلك ساعد كثير في نجاح الكليب وجعل الجمهور يطلق عليه "البهجة".


أغنية "سقف" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع الموسيقي توما.
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