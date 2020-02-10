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قبل موقعة السوبر الإفريقي.. الزمالك يفوز على الإسماعيلي والترجي يتعادل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:06 م
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الترجي
الترجي
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تعادل الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، مع نظيره اتحاد تطاوين، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد ببطولة الدوري التونسي.

تعادل الترجي

وخسر الترجي نقطتين ثمينتين في مباراة أمس، برغم تصدره للدوري التونسي، ولكن المباراة مثلت اختبارًا قويًا للفريق، قبل مواجهة الزمالك المصري فب كأس السوبر الإفريقي.

الترجي يتصدر

ويتصدر الترجي الدوري التونسي الممتاز برصيد 10 نقاط كاملة عن الوصيف الاتحاد المنستيري، وظل بالصدارة رغم تعادله في مباراة الأمس، في افتتاح الدور الثاني بالبطولة.


الترجي والزمالك

ويخوض الترجي التونسي مباراته الهامة في السوبر الإفريقي أمام الزمالك المصري الجمعة المقبل،  الموافق الـ14 من فبراير 2020.

خسارة الترجي

وخسر الترجي التونسي كأس السوبر الإفريقي الماضي أمام الوداد المغربي، في المباراة التي حسمها الأخير بهدفين مقابل هدف.

غيابات الترجي

ويغيب عن الترجي أمام الزمالك في مباراة السوبر اللاعب بدران، أحد العناصر الأساسية في تشكيل الترجي خلال موسمه الأول، والذي شارك في 8 مباريات بالدوري وسبع في دوري أبطال أفريقيا بجانب مباراتين في دوري أبطال أفريقيا.

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السوبر الافريقي الترجى والزمالك الترجي التونسي الترجي

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