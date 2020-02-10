حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة (صور)

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين.

وصول الفريق الأحمر جاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستبدأ في الساعة السابعة والنصف.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تفقد ملعب المباراة عقب وصول الفريق الأحمر لاستاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.