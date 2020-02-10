"كورونا" يتسبب في وضع دبلوماسي صيني بالحجر الصحي





أعلنت السلطات الروسية، مساء اليوم الإثنين، أنها وضعت دبلوماسيًا صينيًا في الحجر الصحي، وذلك في إجراء وقائي من تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حسب ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.





وقال المسؤول في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر خارلوف : إن "القنصل العام تسوي شاوشون وصل إلى مدينة يكاتيرينبرغ بمنطقة جبال الأورال الخميس الماضي لتولي منصبه الجديد، لكن طُلب منه البقاء في منزله لمدة أسبوعين"، حسبما نقلت الوكالة الروسية.





وسجلت روسيا حالتي إصابة بفيروس كورونا، وعزلت مئات الروس والصينيين الذين وصلوا من الصين في الفترة الأخيرة لفحصهم.





ووضعت السلطات الروسية نحو 150 شخصًا أجلتهم موسكو من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفيروس، في منشأة معزولة في سيبيريا قرب الموقع، الذي يتلقى فيه أحد المصابين العلاج.





كما وضعت أكثر من مئة مواطن صيني قيد الحجر الصحي، وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا 900 حالة، جميعها باستثناء اثنين في البر الرئيسي للصين.





