أهالي ميت دمسيس بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطني

شهدت قرية ميت دمسيس السياحية التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية والقرى المجاورة لها، اليوم الاثنين، تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني الجندي أحمد جمال عبده البهنساوي الذي استشهد على أثر هجوم إرهابي على كمين زلزال بشمال سيناء بحضور مسلمي وأقباط القرية.



تقدم الجنازة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية نيابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والعميد أحمد عادل الديب قيادة الجيش الثاني والرائد شعبان خليل على نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينه أجا.



وصلى المشييعون صلاة الجنازة من مسجد محمد بن أبي بكر الصديق بالقرية في حشد شعبي وجماهيري مهيبه وإنطلقت الجنازة حتى مقابر العائلة بالقرية وسط هتافات مناهضة للإرهاب "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، ياشهيد نام وإرتاح وإحنا نكمل الكفاح.



وقدم نائب محافظ الدقهلية ولفيف من ضباط الجيش الثاني العزاء لأسرة الشهيد داخل منزله بالقرية واستمع إلى مطالبهم.



وقرر نائب المحافظ قرارا بإطلاق إسم الشهيد أحمد جمال البهنساوى على مدرسة القرية الإبتدائية، موجهًا لرئيسة المدينة بالتغييرالفورى للافتة المدرسة وإستبدالها بلافته تحمل غسم الشعيد تكريما له ولذكراه.



وقال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية أن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل أن تبقى مصر قوية خالدة وضحو بأرواهم لتبقى راية مصر خفاقة عالية على مر العصور.



وأشاد نائب محافظ الدقهلية ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في التصدى للجماعات الإرهابية الظلامية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة يرون بدمائهم الذكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.