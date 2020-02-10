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محافظ البحر الأحمر يوفر سماعة طبية لمريضة وينقذ طفلة خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بالغردقة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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يواصل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، جولاته الميدانية لتفقد المصالح الحكومية، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، حيث تفقد صباح اليوم الإثنين، عيادة الغردقة الشاملة "التأمين الصحي"، وأثناء دخوله المستشفى سمع صوت أحد الأطباء مرتفع خلال حديثه مع أحد المرضى،  فتوجه المحافظ إلي المريض، واستمع له، وعنف الطبيب، وكلف مدير المستشفى بتحويل أي طبيب يُسئ معاملة المواطنين إلى التحقيق فورًا، مشددًا على حسن معاملة المواطنين، وهذه إستراتيجية الدولة التي تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية.

لفت انتباه المحافظ دموع سيدة مسنة تمسك بيد ابنتها الصغيرة، ومنهمرة في البكاء، فأبعد حراسه وغير خط سيره وعاد إليها مسرعًا، وعندما علم بتضررها من فقدان بنتها التي تعاني من إعاقة سمعية، سماعة الأذن الخاصة بها، وحالتها الإجتماعية لا تسمح بشراء سماعة أخرى، وجه على الفور بتوفير سماعة جديدة للطفلة على الفور.

واستجاب المحافظ لمواطن، طالبه بتوفير نفقة رسوم الحضّانة المحجوزة بها ابنة المواطن، بمستشفى الغردقة العام، حيث أنه قام بسداد بعض الرسوم وابنته تحتاج إلى الحجز في الحضانة أربعة شهور أخرى، وإذا خرجت من المستشفى سيكون مصيرها الموت لأنها مولودة في الشهر الخامس، وحالته الإجتماعية لا تسمح بسداد باقي الرسوم لأنه يعول طفلين آخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فوافق محافظ البحر الأحمر على الطلب، ووجه بتحمل المحافظة لكل النفقات المطلوبة لإنقاذ حياة الطفلة واستمرارها في الحضّانة.

وسأل محافظ البحر الأحمر مدير عيادة الغردقة الشاملة "التأمين الصحي" عن التخصصات التي يوجد بها عجز، وأوضح مدير المستشفى أن أهمها تخصصات الباطنة والعظام، وكلف المحافظ مدير المستشفى بعمل حصر بالتخصصات المطلوبة وعرضها عليه للتنسيق مع وزارة الصحة ودعم العيادة بالتخصصات المطلوبة، كما طلب المحافظ حصر التخصصات المطلوبة أيضا في عيادة مدينة رأس غارب، والمساحات المطلوبة لتوسعة العيادة في مدينة سفاجا، مؤكدًا أنه يولي ملف الصحة إهتمامًا كبيرًا، إنطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان.
محافظ البحر الأحمر يوفر سماعة طبية لمريضة وينقذ طفلة خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يوفر سماعة طبية لمريضة وينقذ طفلة خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يوفر سماعة طبية لمريضة وينقذ طفلة خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يوفر سماعة طبية لمريضة وينقذ طفلة خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يوفر سماعة طبية لمريضة وينقذ طفلة خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بالغردقة
محافظ البحر الأحمر يوفر سماعة طبية لمريضة وينقذ طفلة خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بالغردقة
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ البحر الاحمر سماعة طبية اخبار

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