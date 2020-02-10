أول رد من تعليم الإسكندرية بعد فصل مدرس تحرش بـ 120 تلميذة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بيانًا، اليوم الاثنين، لتوضيح تفاصيل واقعة اتهام معلم بالتحرش الجنسي بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي في إحدى مدارس الإسكندرية.



وقضت المحكمة الإدارية العليا، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية لاتهامه بالتحرش الجنسي الجماعي بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.



وأوضح البيان أن أحداث الواقعة تعود لعام 2013 وأن المدرس "م. ع" كان مدرسًا للرياضيات بإدارة الجمرك، وحُكِم عليه في القضية رقم 1078 117 جنح اللبان بالسجن المؤبد في جلسة 22 يناير 2015.



وأضاف البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المعلم المذكور جرى رفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم 18 بتاريخ 14 مايو 2017.



من جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن ما حدث يمثل خَرقًا صارخا لقانون الطفل، ويتم التصدي لردع مثل هذه التصرفات المنافية للأديان والأعراف والعادات والتقاليد التي يتسم بها مجتمعنا المصري.



وأضاف الديب "أن المعلم له دور تربوي تجاه أي تلميذة في جميع محاريب العلم ومنشآتنا التعليمية بجميع مراحل التعليم، ويقع على عاتقه أن يغرس ويعزز فيهن الفضيلة والحياء والوقار فهُنَّ أمهات المستقبل اللائي يرتكز عليهن المجتمع."



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الواقعة حالة فردية لا تمثل معلمي الإسكندرية الذين يتمتعون بالاحترام والأخلاق والثقة المتبادلة بينهم وبين طلابهم وأولياء الأمور ويعاملون الطلاب معاملة الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، قائلا "هذا المعلم لا يمثل إلا نفسه".

