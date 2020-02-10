معبد فرعوني.. تعرف على الجناح المصري في معرض BIT السياحي بإيطاليا

قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الجناح المصرى المشارك في المعرض السياحى الدولى BIT ميلانو 2020، مصمم على هيئة معبد فرعوني.



جاء ذلك على هامش مشاركة مصر في الدورة الثلاثين للمعرض السياحى BIT، الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري فى مدينة ميلانو الإيطالية.



وأشار يوسف إلى أنه تم تخصيص مكان فى الجناح لعرض هولوجرام لقناع الملك توت عنخ أمون ووضع شاشات لعرض بعض الأفلام الترويجية عن المتحف المصرى الكبير وغيره من المعالم الأثرية والسياحية في مصر.



وأوضح أنه تم تزويد واجهات الجناح بشاشات عرض للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، ويشارك بالجناح المصرى عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، إضافة إلى شركة مصر للطيران.