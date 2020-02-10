Advertisements
Advertisements
Advertisements

راموس يدخل تاريخ ريال مدريد برقم فريد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ذكرت صحيفة ماركا، أن قلب دفاع وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، تمكن من التسجيل في 20 ملعب مختلف، لحساب منافسات الدوري الإسباني.

كان آخر ملعب زار صاحب (33 عاما) شباكه هو "أل سادار" معقل أوساسونا، وذلك عبر ضربة رأسية سجل من خلالها ثاني أهداف فوز "الميرينغي" على أصحاب الأرض 4-1، في الجولة 23 من "الليغا".

وأوردت ماركا أن راموس تمكن من تسجيل 28 هدفاً خارج ملعب سانتياغو بيرنابيو.

في حين أحرز قائد ريال مدريد أكبر عدد من الأهداف في معقل إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان بواقع 3، ويليه "كامب نو"، (ميستايا)، (سيوتات دي فالنسيا)، (سون مويكس) و(كورنيا أل برات) بهدفين، أما بقية الملاعب فسجل راموس في كل منهم هدفاً واحداً.

وكان راموس قد ظهر مع النادي الملكي لأول مرة في موسم (2005/2006) وسجل 63 هدفًا في مسابقة الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن راموس لعب 29 مباراة مع كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

"محرقة" و"طحن العظام".. كيف تتخلص الصين من جثث ضحايا كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

هداف البريميرليج يغازل برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

منذ 36 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي وشاهر اليوم 10-2-2020 بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 8 ساعات

أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعة

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 7 ساعات

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

02:55 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

05:36 م

أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

05:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status